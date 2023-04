39 Menschen nach Hangrutsch in Vorarlberg evakuiert

Wegen eines Hangrutsches sind am Freitag in Hörbranz (Bezirk Bregenz) 39 Menschen aus ihren Häusern vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Der Hang im Bereich Hochreute/Halbenstein war nach Angaben der Polizei bei der Evakuierung kurz nach 22 Uhr auf ungefähr 150 Metern Breite fortlaufend in Bewegung.

Es lösten sich Felsbrocken und Bäume wurden umgeknickt. Der Hang war in der Nacht durch den Regen in Bewegung und die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Der Hang wurde außerdem vom Landesgeologen mit einer Drohne begutachtet. Gegen 3 Uhr gab es vorerst Entwarnung, der Hang wird aber ständig überwacht. Gebäudeschäden entstanden keine.