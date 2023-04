Festnahme nach tätlichem Angriff in steirischer Asylunterkunft

Nach einer mutmaßlichen Messerattacke in einer Asylunterkunft im Bezirk Graz-Umgebung am Freitag ist es zu einer Festnahme gekommen. Ein 29-Jähriger hatte einen 30-Jährigen im Zuge einer Auseinandersetzung vermutlich mit einem Messer eine Stichverletzung zugefügt. Der Tatverdächtige wurde von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe festgenommen, das Opfer wurde in das LKH Graz eingewiesen, sein Zustand ist stabil.