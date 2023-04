Nicht angeschnallt: Wiener bei Oldtimer-Treffen aus Auto geschleudert

Bei Fehring in der S├╝doststeiermark kollidierten gegen 15:45 Uhr zwei Fahrzeuge. Ein 63-J├Ąhriger aus Wien war mit seinem Oldtimer im Rahmen einer Veranstaltung auf der L 270 von Stang bei Riegersburg kommend in Richtung L 224 unterwegs und wollte diese anschlie├čend ├╝berqueren. Am Beifahrersitz befand sich seine ebenfalls 63-j├Ąhrige Gattin.

Zur selben Zeit lenkte eine 41-J├Ąhrige aus dem Bezirk Weiz ihren Pkw auf der L 224 von Riegersburg kommen in Richtung L 270. Am Beifahrersitz befand sich ihr 40-j├Ąhriger Gatte. Auf der R├╝ckbank sa├čen die beiden Kinder im Alter von sechs und drei Jahren.