Hai in Lignano geangelt: Video zeigt den 3 Meter langen Fuchshai

Dutzende Hai-Arten im Mittelmeer

Fuchshaie schauen wegen ihrer beachtlichen Größe gefährlich aus und es wurden auch schon Angriffe auf Boote aufgezeichnet. In Lignano wurde beim Angeln aber niemand verletzt, der 13-Jährige konnte den Haken aus dem Maul des Fischs ziehen und der Hai war wieder in Freiheit.

Im Mittelmeer gibt es dutzende verschiedene Haiarten. Laut einem aktuellen Bericht des WWF kommt auch der Weiße Hai vor. Ihre Jungen bekommen die mediterranen Weißen Haie laut WWF in der Meerenge von Sizilien, der Adria und dem Ägäischen Meer.

➤ Mehr lesen: Haie und Quallen: Unliebsame Tiere im Mittelmeer

Der letzte tödliche Hai-Angriff in Europa ist schon sehr lange her. In den 1980er-Jahren gab es zwei tödliche Attacken von Weißen Haien, in Kroatien gab es in den 1970er-Jahren zwei Todesfälle. Zur letzten gefährlichen Attacke auf einen Menschen kam es 2008 an der Adria vor Kroatien. Ein Taucher wurde dabei schwer verletzt.