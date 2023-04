Messerangriff in steirischer Asylunterkunft, Opfer im Spital

In Lieboch, Bezirk Graz-Umgebung, kam es am Freitag in einer Asylunterkunft zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Zwei dort untergebrachte Männer gerieten offenbar in Streit. Dabei wurde ein 30-jähriger vermutlich ukrainischer Staatsbürger verletzt.

Gegen 9:30 Uhr dürften die zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen miteinander in Streit geraten sein. Dabei soll ein 29-jähriger kasachischer Staatsbürger seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben.

Der Tatverdächtige flüchtete laut Polizei zunächst vom Tatort, konnte aber nach einer eingeleiteten Alarmfahndung von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe im Nahebereich des Vorfallortes festgenommen werden.