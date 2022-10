Aktivisten wollen am Wochenende für eine Mobilitätswende demonstrieren

Am Wochenende wollen mehr als 20 Initiativen an unterschiedlichen Orten in Österreich für eine ökologische und soziale Mobilitätswende und das Aus für fossile Großprojekte auf die Straße gehen. Angekündigt wurden in einer Aussendung am Donnerstag unterschiedlichste Aktionen. Gefordert wird klimagerechte Mobilität zu fairen Preisen.