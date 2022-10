Protestkonvoi gegen Ostumfahrung: Bauern starten die Traktoren

Aktuell finden vonseiten des Landes Niederösterreich die Ablöseverhandlungen mit den Grundeigentümern entlang der Trasse statt. Laut Betroffenen aus Lichtenwörth wurde ihnen rund elf Euro pro Quadratmeter Grünland angeboten.

Während bereits Einigungen mit einigen Grundbesitzern erzielt werden konnten, wollen sich andere so lange wie möglich quer legen. Ihnen droht allerdings die Zwangsenteignung, wenn das Projekt von öffentlichem Interesse ist.

Thema im Wahlkampf

Politisch wird das Thema im südlichen Niederösterreich jedenfalls den Landtagswahlkampf prägen. Die ÖVP will das Straßenbauprojekt um jeden Preis durchziehen. Neben den über 5.000 Menschen, die die Petition gegen die Umfahrung bereits unterschrieben haben, macht nun aber auch die SPÖ mit einer Plakatkampagne mobil. „In Zeiten wie diesen sollte man so viel Geld in die Menschen investieren und nicht in die Versiegelung wertvoller Böden“, sagen Fritz Linauer und Robert Kalusa von der SPÖ Lichtenwörth.