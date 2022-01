Diskussion um Straßenprojekt in NÖ: "Die Ostumfahrung wird gebaut"

Für Helmut Buzzi von der Plattform "Vernunft statt Ost-Umfahrung" ist das am Freitag präsentierte Straßenbauprogramm "der Startschuss für eine klima- und anrainer:innenfreundliche Verkehrspolitik" in Wiener Neustadt: „Die Alternativen liegen längst am Tisch. Es ist jetzt an der Zeit, dass unabhängige Verkehrsplaner diese ausarbeiten – wir bieten unsere Unterstützung bei der Vermittlung gerne an. Wichtig wäre auch eine Einbindung der umliegenden Gemeinden.“

Von einer Absage könne keine Rede sein, heißt es hingegen aus dem Büro von Landesrat Schleritzko. "Das Projekt wird umgesetzt, es wurde aus dem Programm nicht gestrichen", betont ein Sprecher auf KURIER-Anfrage. Allerdings wolle man sich heuer auf jene Projekte konzentrieren, die auf der B54 geplant seien. Dabei gehe es um die Niveaufreimachung der Eisenbahnkreuzung Wr. Neustadt inklusive der Umlegung der Landesstraße L148.