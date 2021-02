Ostumfahrung: Bürgerinitiativen nehmen Gerichtsurteil nicht an

Für die Beschwerde beim VfGH haben sich die Bürgerinitiativen um Grünen-Mandatarin Tanja Windbüchler-Souschill und Georg Panovsky nun juristische Unterstützung geholt. Die Rechtsanwälte Wolfram Proksch und Piotr Pyka von der Kanzlei "Ethos.legal" unterstützen den Antrag. „Österreich ist bekanntermaßen negativer Europameister beim Bodenverbrauch und hat eines der dichtesten Straßennetze. Unnötige Straßenbauprojekte tragen leider zu diesem negativen Rekordergebnis bei. Es kann nicht sein, dass wertvolle Ackerflächen für ein Straßenbauprojekt geopfert werden, das keine signifikante Verbesserung der Verkehrssituation mit sich bringt. Wir hoffen, dass der Verfassungsgerichtshof die verheerende Auswirkung des exzessiven Bodenverbrauchs auf die Umwelt einsieht und derartigen Projekten einen Riegel vorschiebt“, so die Anwälte.

Georg Panovsky dazu: „Wir geben nicht auf. Vom angeblich öffentlichen Interesse ist in der Verhandlung wenig übriggeblieben. Das Bundesverwaltungsgericht hat dies selbst in seinem Urteil bestätigt mit den Worten, dass das ,Hauptziel die Erschließung von Gewerbegebieten' sei. Trotzdem wurde der Bau vom Gericht durchgewunken. Deshalb ist nun der Verfassungsgerichtshof am Zug."