Ärger in Tourismusgebieten: Wanderer fahren mit dem Auto, bis nichts mehr geht

Gewandert wird stundenlang über zig Kilometer. Die vergleichsweise kurze Strecke vom Parkplatz bis zum Einstieg in die Wanderroute ist dennoch für viele eine Hürde; die fünf Euro Parkgebühr sind in mancher Augen sowieso „ein schlechter Witz“. Undisziplinierte Falschparker sorgen in stark frequentierten Ausflugsregionen Österreichs zunehmend für Ärger.

Coronabedingt haben die Österreicher in den beiden vergangenen Jahren die Liebe zur Natur und zu den Bergen entdeckt. Wenn Ausflügler jedoch mit dem Auto quasi bis auf die Weide rollen und jegliches Fahrverbot ignorieren, hört sich bei den Einheimischen und bei der Polizei der Spaß auf.

Auf einem der beliebtesten Hausberge der Wiener, der Rax, musste die Behörde bei der Zufahrt zum Preiner Gscheid die Handbremse ziehen und ein Halte- und Parkverbot über mehrere Kilometer verhängen. An manchen Tagen gab es dort kein Durchkommen mehr für die Bergrettung.