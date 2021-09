Strafzettel für uneinsichtige Wanderer beim Gipfelsturm

Für ein riesiges Einzugsgebiet von 1,8 Millionen Wienern und 1,6 Millionen Niederösterreichern ist er einer der beliebtesten Ausflugs- und Kletterberge – schnell zu erreichen und mit 2007 Metern Höhe auch ein anspruchsvolles Wanderziel. Mehr als 180.000 Gäste bringt allein die Seilbahn in einem starken Jahr auf die Rax. Ein Vielfaches davon erklimmt den Gipfel zu Fuß.

Kein Wunder also, dass der goldene Herbst auf der Rax und auch am benachbarten Schneeberg viele zu Wanderungen hinreißt. Was sich allerdings bei Bilderbuchwetter am vergangenen Sonntag abgespielt hat, hat selbst die Bergrettung Reichenau in dieser Form noch nicht beobachtet. „Laut der Dienstmannschaft gab es eine durchgehende Karawane von Menschen vom Preiner Gscheid über den Schlangenweg auf die Rax. So etwas haben die Kollegen noch nicht gesehen“, erklärt der Landesgeschäftsführer der Bergrettung Niederösterreich/Wien, Lukas Turk.