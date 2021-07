Grünes Band statt Impfpass: Rax-Region hat eigenes 3-G-Konzept

Giftgrün leuchtet das Papierband am Handgelenk – es erinnert an beinahe schon vergessene Festivalzeiten. Das Prinzip ist dasselbe: Das Band gewährt Eintritt zu allen Hotels, Gaststätten, Kulturveranstaltungen und Ausflugszielen in der Region Semmering-Rax-Schneeberg. Und das, ohne den Impfpass oder Corona-Testnachweis ständig präsentieren zu müssen: Tragen dürfen es nämlich nur Geimpfte, Genesene und – mit zeitlicher Beschränkung – Getestete. Das grüne Band ersetzt quasi den Grünen Pass.

Initiiert wurde es von Bernd Scharfegger, dem Betreiber der Raxbahn, des Raxalpenhof und diversen anderen Gastronomiestätten in der Region. Zudem ist Scharfegger Mitglied im lokalen Tourismusverband. „Wir haben in den vergangenen Monaten viele Erfahrungen gesammelt: Das ständige Herzeigen des Impfpasses und des Testnachweises finden viele der Gäste mühsam. So soll der Nachweis einfacher und rascher erbracht werden können – auch bei der älteren Bevölkerung, die ja oft kein Smartphone hat“, erklärt der Obmann des Tourismusverbandes der Region Semmering-Rax-Schneeberg, Christian Blazek.