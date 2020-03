Das Wandern ist des Menschen Lust

Eine Stunde und 15 Minuten sind Wanderer auf dem Panoramaweg in Attersee unterwegs. In dieser Zeit legen sie 4,7 Kilometer zurück. Den Namen verdankt die Wanderroute der Aussicht auf den Attersee sowie auf das Höllengebirge. Gestartet wird an der Kirche in Abtsdorf.

Von dort aus müssen sich die Wanderer rechts halten, bis sie schließlich ein Marterl erreichen. Über einen Forstweg gelangen sie nach Winterleithen und Breitenröth. Vorbei an der Schusterkapelle und dem Schusterkreuz geht es dann Richtung Aufham und schließlich durch Wiesen und Felder zum Ausgangspunkt.

Ein schneller Ausflug zum Brunnsteinersee

Diese Wanderung ist sogar für Kinderwägen geeignet. Etwa eine Stunde und 15 Minuten dauert die Strecke in Spital am Pyhrn von der Standseilbahn Bergstation Wurzeralm bis zum Brunnsteinersee am Teichlboden – und das hin und retour.