Fahrpläne der Öffis werden wegen Virus eingeschränkt

Das Bild in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Oberösterreich ist beinahe überall gleich: Leere Sitze und fast keine Fahrgäste sind in Bus und Bahn anzutreffen. Durch die vielfache Betreuung der Schüler zu Hause, nutzen auch diese den öffentlichen Verkehr kaum mehr.

Zudem melden erste Verkehrsunternehmen Ausfälle beim Fahrpersonal und befürchten, das bestehende Fahrplanangebot nicht mehr aufrechterhalten zu können.

Der oberösterreichische Verkehrsbund hat nun deshalb in enger Abstimmung mit dem Verkehrslandesrat und dem Krisenstab des Landes Oberösterreich dazu entschieden, das Fahrplanangebot zu reduzieren.

Samstag- und Ferienfahrplan

Ab Montag, 23. März, treten somit folgende Änderungen in Kraft: Die Regionalbusse sowie die Stadtbusse in Braunau, Bad Ischl, Gmunden, Vöcklabruck/ Regau/ Attnang-Puchheim/Redlham, Traun und Ried/Innkreis verkehren nur mehr nach dem „Ferien-Fahrplan“.

Die Lokalbahnen LILO, Traunseetram, Attersee- und Vorchdorferbahn fahren auch Montag bis Freitag nach „Samstag-Fahrplan“. An Sonntagen bleibt das Angebot vorerst unverändert.