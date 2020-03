Coronavirus: Arbeiten an Linzer Donaubrücke eingestellt

In Linz werden die Arbeiten an der neuen Donaubrücke vorerst eingestellt. Das teilte Vizebürgermeister Markus Hein ( FPÖ) am Dienstag mit.

Die Brücke wird von den Linzern dringend als Entlastung der angespannten Verkehrssituation an einer neuralgischen Stelle erwartet, aber: „Die Eindämmung des Virus und die Gesundheit der Menschen haben absoluten Vorrang“, betonte Hein.

Probleme bei Logistik

Am Montag wurden noch Sicherungsmaßnahmen durchgeführt, am Dienstag stand der Betrieb still. Die Werksfertigung der Stahlteile in Deutschland, Tschechien und Ungarn wird derzeit noch weitergeführt - wie lange, hänge von der weiteren Entwicklung in Sachen Corona ab, so Hein.

„Fakt ist aber, dass die derzeitigen Einschränkungen bereits zu Problemen bei der Logistik und der Qualitätssicherung führen.“