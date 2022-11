Abgängiger dementer Steirer leblos aufgefunden

Leblos aufgefunden worden ist Donnerstag gegen Mittag ein am Mittwoch abgängig gemeldeter dementer Mann in der steirischen Gemeinde Thannhausen (Bezirk Weiz). Hunderte Kräfte sämtlicher Einsatzorganisationen hatten ihn gesucht, entdeckt hat den leblosen 76-Jährigen schließlich ein Wanderer im Bereich eines Forstweges. Fremdverschulden ist laut Landespolizeidirektion auszuschließen, der Mann dürfte erfroren sein.

Unzureichend bekleidet

Seine Ehefrau hatte am Mittwoch in der Früh per Notruf mitgeteilt, dass ihr Mann das gemeinsame Haus Dienstagvormittag ohne Vorankündigung verlassen hatte. Sie berichtete, dass er unter beginnender Altersdemenz leide und für die kalten Witterungsverhältnisse unzureichend gekleidet gewesen sei.

In einem groß angelegten Einsatz wurde das umliegend weitläufige, teils bewaldete Gebiet abgesucht. An der Suchaktion beteiligt waren hunderte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Landscha, Weiz, Hohenkogl, Garrach, Rollsdorf, Etzersdorf, Kleinsemmering und Gleisdorf, der Rettungshundebrigarde, des Roten Kreuzes sowie der Polizei und Polizeidiensthundeführer. Auch mit dem Polizeihubschrauber "Libelle" sowie einer Polizeidrohne wurde nach dem Abgängigen gefahndet.