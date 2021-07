93 Neuinfektionen in Österreich

"Wir haben derzeit eine sehr gute Situation in Österreich." Das sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gestern Abend in der ZiB2. "Derzeit sind die Öffnungsschritte, die gesetzt wurden, zu vertreten."

Doch er wisse auch, dass sich die Delta-Variante in Österreich weiter ausbreiten werde, so der grüne Gesundheitsminister. In wenigen Wochen werde die zuerst in Indien entdeckte Variante "die dominante Variante sein."

Das Mittel dagegen sei das Durchimpfen. Das sei "ein Wettlauf gegen die Zeit", so Mückstein. "Wenn sich 100 Prozent der Menschen impfen lassen, die das können, werden wir einen sehr ruhigen Sommer und Herbst haben. Bei 75 Prozent schaut das schon anders aus." Testen werde als Alternative "auf jeden Fall über den Sommer bis in den Herbst hinein" möglich sein.

Von gestern auf heute wurden in Österreich 93 neue Infektionen registriert. In den letzten 24 Stunden wurde kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.