Höchstwert: Über 8.100 Neuinfektionen in Österreich

Die Auslastung der Normal- und Intensivstationen wird immer prekärer: "Wir stehen bald mit dem Rücken zur Wand“, warnte etwa Günther Weiss, Direktor des Klinikums für innere Medizin in Innsbruck.

Bundesweit einheitliche Maßnahmen

Die Bundesländer reagieren auf die steigenden Zahlen größtenteils mit Verschärfungen. Heute etwa beraten Wien und Oberösterreich über strengere Regeln. Dieser Fleckerlteppich an Maßnahmen quer über Österreich verteilt steht am Freitag bei geplanten Beratungen zwischen Bund und Ländern am Programm. Man werde mit den Ländern am Freitag das weitere Vorgehen besprechen, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Mittwoch vor dem Ministerrat. Vereinheitlichungen seien dabei "sicher" ein Thema.

Man habe vor einigen Wochen einen klaren und transparenten Stufenplan mit Coronamaßnahmen vorgelegt, meinte Mückstein auf die unterschiedlichen Regelungen in den Ländern angesprochen.

Am Dienstag wurde die Schwelle von 300 belegten Intensivbetten erreicht, weshalb die Stufe Zwei der Verschärfungen mit kommendem Montag in Kraft treten wird. Allerdings erwarte man für den Montag auch schon ein Überschreiten der 400 Intensivbetten, womit dann gleich Stufe Drei zum Tragen käme, bekräftigte der Minister.