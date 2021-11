Drohende Reisewarnung für Österreich: Ist die Skisaison in Gefahr?

Der vor allem in Osteuropa beliebte Impfstoff Sputnik V fällt schon einmal nicht darunter und das kann zu Problemen bei Urlaubern wie auch bei Mitarbeitern in der Tourismusbranche führen. Denn sie müssten sich weiterhin testen lassen, um die 3-G- oder 2,5-G-Pflicht in der Gondel oder am Arbeitsplatz zu erfüllen.

Wie testen in entlegenen Regionen?

Um es am Beispiel des Tiroler Ötztales festzumachen: 20 Prozent der Winterurlauber kommen aus Ländern, in denen Sputnik V überwiegt, berichtete Tourismusobmann Oliver Schwarz vor Kurzem. Gäste, die über einen Impfschutz verfügen, erneut zu Tests zu bitten, dürfte auf wenig Verständnis stoßen, befürchtet Schwarz. Ähnlich sieht das auch die Österreichische Hoteliersvereinigung (ÖHV) in Bezug auf Arbeitskräfte aus diesen Ländern: „Obwohl sie geimpft sind, müssten sich viele täglich testen lassen“, kritisiert ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer. „Wie das ohne flächendeckendes Angebot an PCR-Tests in Ferienregionen gelingen soll, muss uns die Regierung erst vormachen.“