Blutiger Jahresbeginn: 7 Femizide in 57 Tagen

2024 sind bereits sieben weibliche Personen in Österreich offenbar von Männern getötet worden. In Wien starb neben vier Frauen auch ein 13-jähriges Mädchen, das ebenso wie die Mutter zu Tode gebracht wurde.

In diesem Fall wird der dringend tatverdächtige Vater von der Polizei gesucht.

Nach dieser Reihe von Femiziden hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag von "bestialischen und abscheulichen" Fällen gesprochen, jedoch gemahnt, die Fälle getrennt zu betrachten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Karner: "Jeden Fall einzeln berurteilen"

"Ich bin überzeugt, dass die bisher von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen greifen werden", verwies Karner in Innsbruck etwa auf die Erhöhung der sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen und Einführung von Gewaltambulanzen.

"Es ist Aufgabe der Polizei, dies zu klären und der gerechten Strafe zuzuführen", verwies der Minister nach den Gewaltverbrechen auf laufende Ermittlungen. Jedenfalls solle jeder Fall in der Analyse für sich gesehen und beurteilt werden. "Das tut die Polizei, die Justiz und jedes einzelne Ressort", zeigte sich Karner überzeugt. Alleine am vergangenen Freitag waren in Österreich vier Frauen und ein 13 Jahre altes Mädchen gewaltsam ums Leben gebracht worden.