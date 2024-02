3 tote Frauen in Bordell: Das sagt 27-jähriger Verdächtiger zur Tat

Es müssen unvorstellbare Momente gewesen sein, die sich Freitagnacht in einem kleinen Massage-Studio in Wien-Brigittenau abgespielt haben. Ein 27-jähriger Afghane steht im Verdacht, drei Frauen mit einem Messer entstellt und umgebracht zu haben.

Am Sonntag wurden nun erste Details aus der Einvernahme des Mannes, die die gesamte Nacht gedauert hat, bekannt.

Eine vierte Frau konnte sich in einem Zimmer einschließen und musste alles mitanlauschen. Ihr gelang schließlich unverletzt die Flucht. Den Täter soll sie nicht gesehen haben. Sie steht unter Schock.

Der Mann soll sich grundsätzlich geständig zur Tat zeigen, wie die Polizei dem KURIER bestätigt. Was sein genaues Motiv ist, dazu dauern die Einvernahmen noch an.

Eine Theorie: Der Mann soll das Erotikstudio als letzter Gast vor dem Mord betreten haben. Die Damen, die offenbar mit einer weiteren Frau dort anwesend waren, könnten ihn abgewiesen haben. Eine Ehrenbeleidigung, die den 27-Jährigen rot sehen ließ. In blanker Wut soll er auf das Trio Dutzende Male eingestochen haben. Religiöse Motive werden von der Polizei hingegen so gut wie ausgeschlossen.

Bestätigt ist mittlerweile auch, dass sich der Mann, der in einer Asylunterkunft in Kärnten untergebracht war, laut seinen Auflagen eigentlich gar nicht in Wien aufhalten hätte dürfen.