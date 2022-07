6.965 Neuinfektionen in Österreich

6.965 Neuinfektionen wurden von Samstag auf Sonntag in Österreich gemeldet. Die Werte sind am Wochenende zwar aufgrund von geringerer Testungstätigkeit grundsätzlich niedriger. Aufgrund eines regulären Wartungsfensters wurde aber offenbar eine niedrigere Anzahl an Neuinfektionen ausgewiesen. Eine entsprechende Nachmeldung soll am Montag erfolgen, heißt es in der Aussendung des Gesundheitsministeriums.

Bisher gab es in Österreich 4.687.113 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (24. Juli, 9:30 Uhr) sind österreichweit 18.999 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben und 4.542.478 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.495 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 87 auf Intensivstationen betreut.