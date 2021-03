64-Jähriger mit Straßenwalze schwer verletzt

Ein 64-Jähriger ist bei Arbeiten mit einer Straßenwalze schwer verletzt worden. Er fuhr am Freitagnachmittag in Sankt Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) mit der Walze auf der Wiese seines Anwesens, um Unebenheiten auszugleichen. Dabei rutschte die 1,5 Tonnen schwere Walze an einer schrägen Stelle seitlich ab und kippte um. Der Mann wurde vom Fahrersitz geschleudert und mit dem linken Fuß unter dem Überrollbügel der Walze eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Nachbarn hörten die Hilfeschreie des Verletzten und konnten ihn aus seiner Lage befreien. Der 64-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Feldbach gebracht, wo er operiert werden musste.