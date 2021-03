„Millionenerbin“ zockte 42-Jährigen ab

Ein Wort fällt im Gespräch mit Rainer Tripolt besonders oft: Mensch. Der Leiter der Kriminalprävention des Landeskriminalamts Kärnten erzählt von Menschen, die zu Tätern werden. Und solchen, die Opfer sind.

Corona, Homeoffice, mehr Zeit im Netz – all dies hat Online-Betrügern seit Beginn der Pandemie in die Hände gespielt. „Viele sind durch das Homeoffice in einer Umgebung, die ihnen vertraut ist, in der sie sich wohlfühlen. Es denkt keiner daran, dass er zum Opfer von Betrügern werden könnte“, erklärt Tripolt.