Seit zwei Wochen ist in Österreich wieder ein harter Lockdown in Kraft. Die Infektionszahlen sind weiter rückläufig. Von Montag auf Dienstag gab es 4.233 Neuinfektionen in Österreich. Die heutigen Neuinfektionen liegen weiter unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 6.763. Außerdem sinkt die Zahl der aktiven Fälle damit weiter auf 96.128. In den vergangenen 24 Stunden wurden 358.700 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 1,18 Prozent. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 531,86.

Zudem gibt es 77 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 12.921 Todesopfer in Österreich gefordert.

Erneuter Höchstwert

Während die Zahlen sinken, steigen die Zahlen aber in den Spitälern weiterhin. Aktuell werden 670 Intensivpatienten behandelt. Das ist der höchste Wert in diesem Jahr. Das sind um neun Patienten mehr innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Insgesamt werden aktuell 3.115 Patienten im Spital behandelt. Ein Plus von 77 Patienten.