40 Prozent der Zahnarzt-Praxen geschlossen: "Akutversorgung nicht gefährdet"

In den hauseigenen Einrichtungen würden aktuell ähnliche Vorsichtsregeln gelten wie auch in den Arzt-Ordinationen. Also Besuche, wenn überhaupt, nur nach telefonischer Terminvereinbarung. So soll verhindert werden, dass sich zu viele Patienten gleichzeitig in den Warteräumen befinden. „Das funktioniert grundsätzlich auch ganz gut“, sagt ÖGK-Chef Wurzer.

Zum aktuellen Streit zwischen Ärzten und Patientenvertretern rund um die coronabedingten Probleme in der medizinischen Versorgung sagt er: „Man sollte sehr vorsichtig mit Kritik sein. Denn es bemühen sich alle Beteiligten, die Versorgung sicherzustellen. Natürlich gibt es auch in diesem Bereich schwarze Schafe, aber diese Probleme sind Einzelfälle und nicht die Regel.“