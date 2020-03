Coronavirus: "Massive Verunsicherung" durch Ärztekammer

Der Schlagabtausch zwischen Ärztekammer und Patientenanwälten um den richtigen Umgang mit dem Coronavirus nimmt an Schärfe zu. In einem Brief, der dem KURIER vorliegt, werfen die Patientenanwälte Sigrid Pilz ( Wien) und Gerald Bachinger (NÖ) den Standesvertretern vor, bei der Bevölkerung für eine „massive Verunsicherung“ zu sorgen.

Anlass ist die jüngste Warnung von Kammerpräsidenten Thomas Szekeres auf Facebook, dass in Spitälern und Ordinationen Engpässe bei Schutzausrüstung (z.B. Schutzmasken) drohen würden.