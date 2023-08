40 Jahre als Mordermittler: „Wir sind dir nur böse, wenn du uns anlügst“

Was hat sich im Lauf der Jahrzehnte verändert?

Als wir angefangen haben, gab es noch keine Tatortgruppe, das haben wir alles selbst gemacht. Wir haben geschaut, von wann die letzte Zeitung ist, die herumliegt, und das Telefonregister war wichtig. So was machst du heute mit Datenträgern. Und die DNA-Analyse war ein Meilenstein für uns. Die Motive sind gleich geblieben, meistens sind es Beziehungstaten. Vielleicht ist die Gewalt auf der Straße stärker, wenn ein Streit unter Ethnien eskaliert und dann zugestochen wird. Serien gibt es zum Glück weniger – wobei wir ja aktuell eine haben (gemeint sind zwei Morde und ein Mordversuch an Obdachlosen). Früher hatten wir Serien, bei denen alte Frauen in ihrer Wohnung ausgeraubt und umgebracht worden sind. Da sind einige Fälle bis heute nicht geklärt. Prinzipiell gesehen wird aber heute weniger gemordet. Früher waren es 45 bis 50 Morde pro Jahr, jetzt sind es um die 20.

Im Bildarchiv habe ich Sie mit Natascha Kampusch gefunden, die wenige Stunden zuvor geflohen war.

Ich habe sie raus begleitet, das war es aber auch schon. Der Kollege, der sie befragt hat, hat nach fünf Minuten gewusst, dass sie es ist. Er hat sie einen Nachmittag befragt, das Protokoll ist sofort in den Safe der Staatsanwaltschaft gekommen. Schön wäre es gewesen, wenn sich der Entführer nicht gleich umgebracht hätte.

Hätten Sie Wolfgang Priklopil gerne befragt?

Freilich. Das wäre interessant gewesen.

➤ Mehr lesen: Vor 15 Jahren: "Die Frau sagt, sie sei Natascha Kampusch"