Serientäter greift Obdachlose in Wien an: Letztes Opfer im Spital gestorben

Es war die dritte Attacke auf einen schlafenden Obdachlosen, die sich letzte Woche Mittwoch ereignete. Am Hernalser Gürtel war ein 55-Jähriger blutüberströmt aufgefunden worden. Obwohl eine Notoperation seinen Gesundheitszustand vorübergehend stabilisieren konnte, verstarb der Mann nun im Krankenhaus.

Dritte Attacke binnen eines Monats

Damit ist der Mann das zweite Todesopfer eines Serientäters, nach dem die Polizei gerade fahndet. Am 12. Juli war ein 56-jähriger wohnungsloser Mann am Handelskai mit sechs Messerstichen getötet worden. Zehn Tage später wurde eine 51 Jahre alte Frau am Praterstern während des Schlafens angegriffen. Als sie mit starken Schmerzen aufwachte, fehlte vom Täter bereits jede Spur.

