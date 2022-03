Zehn Tage ist es her, dass in Österreich weitgehend alle Corona-Schutzmaßnahmen gefallen sind. Die Fallzahlen steigen seither rasant an. Gestern etwa wurde mit 34.220 Fällen der höchste Montagswert seit Pandemiebeginn vor mehr als zwei Jahren gemessen. Auch in den Tagen davor, wurden mit beinah 50.000 neuen Fällen an drei aufeinanderfolgenden Tagen nie dagewesene Höchstwerte registriert.

Von Montag auf Dienstag wurden 37.125 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das stellt den bislang höchsten Wert an einem Dienstag dar, liegt aber unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 42.917. Derzeit sind 393.595 Menschen in Österreich aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 3.375,10. In den vergangenen 24 Stunden wurden 431.530 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 8,60 Prozent.

Zudem gibt es 40 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Bisher hat das Corona-Virus 15.261 Todesopfer in Österreich gefordert.

Im Spital werden aktuell 2.987 Personen behandelt. Auf Intensivstationen sind derzeit 219 Personen in Behandlung.