Robert Kratky hat Corona: Zum ersten Mal seit 17 Jahren dienstuntauglich

In einem weiteren Posting gab Robert Kratky Auskunft über seinen Gesundheitszustand. "Mir geht es übrigens okay, bitte also Genesungswünsche lieber an alle, denen es grad tatsächlich nicht so gut geht", schrieb er. Dennoch werde er für die nächsten Tage auf Ö3 ausfallen, "um den aktuellen Bestimmungen zu entsprechen und zum Schutz meiner Kolleg*innen". Auch sonst würde er alle seine Termine, die er diese Woche gehabt hätte, verschieben.