Wie lange kann man noch gratis testen?

Auf der anderen Seite steht Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Er will an einem reduzierten Angebot an kostenlosen Corona-Tests festhalten, sodass ein „bestimmtes Ausmaß weiterhin möglich sein wird“. Eine komplette Beendigung halte er für „ganz schwierig“.

Rauchs Modell: Er möchte die Anzahl der Gratistests pro Woche und Person beschränken. Derzeit ist im Gesundheitsministerium die Rede von zwei Tests (PCR und Antigen) pro Person und Woche.

Eine solche Deckelung würde vermutlich wenig gegenüber dem Istzustand ändern. Darauf lassen Daten aus Wien schließen. Selbst in der Stadt der Test-Spitzenreiter, wo zwei Drittel aller Corona-Tests in Österreich gemacht werden, machen 76 Prozent der Bevölkerung nur zwei Tests in der Woche. Weitere 15 Prozent Prozent machen drei Tests die Woche.

Aus Regierungskreisen hieß es am Montag, dass Szenario 2 das wahrscheinlichere ist. Die erlaubte Anzahl der Tests pro Woche pro Person sei jedoch noch in Verhandlung.

Darüber hinaus dürften die Tests an Schulen und für den Pflegebereich erhalten bleiben. Mit einer Entscheidung über das Testen wird diese Woche gerechnet.

Das ist auch notwendig, denn: „Ohne behördliche Genehmigung für die Screening-Programme sind keine behördlichen Maßnahmen wie die Quarantäne möglich“, heißt es im Büro des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker. Im Klartext: Gibt es keine Tests, weiß man nicht, wer infiziert ist und kann auch keine Quarantäne verhängen.