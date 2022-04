Schlepperei und illegale Migration steigt

Dem widerspricht man im Innenministerium. „Eine halbjährliche Begründung hat es immer gegeben. Das letzte Mal im November 2021. Der Gerichtshof meint nur, die Begründung sei nicht ausreichend“.

Wie die aktuellen Schlepperzahlen und stark steigenden Aufgriffe illegaler Migranten zeigen, bestehe „eine eindeutige Bedrohung Österreichs durch unkontrollierten Zuzug von Drittstaatsangehörigen“. Die Anzeigen wegen Schlepperei sind von 2018 mit knapp 1.780 auf zuletzt 3.570 (2021) angewachsen. „Österreich ist, was die illegale Migration betrifft, jenes Land in Europa, das am zweitmeisten pro Kopf betroffen ist“, sagt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Deshalb sei es notwendig, die Grenzen und damit auch die Bevölkerung zu schützen. „Wir sind uns mit vielen Partnern in der Europäischen Union einig: Wenn Schengen funktionieren soll, müssen Binnengrenzkontrollen möglich sein, auch in Zukunft“, betont Karner.