Es gab in der Vergangenheit auch spektakuläre Erfolge: Im Oktober 2021 wurde eine fünfköpfige polnische Diebesbande gejagt, ein Täter in einem gestohlenem Mercedes im Bezirk Hollabrunn erwischt. Einen Gewalttäter verfolgte die Cobra über die tschechische Grenze bis zur Festnahme in Znaim.

Kurz darauf erwischten die Tschechen einen ukrainischen Bankräuber, der in Laa/Thaya ein Institut überfallen hatte. Der rasche Austausch zwischen den Beamten der Länder war entscheidend.