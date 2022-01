Schüsse auf Soldaten: Karner auf Grenzschutz-Aktion in Ungarn

Für Innenminister Gerhard Karner galt es die Problematik mit Ungarns Innenminister Sándor Pintér in Budapest zu diskutieren. In einem gemeinsamen Statement bekräftigten Gerhard Karner und Sándor Pintér gemeinsam verschärfte Maßnahmen gegen die illegale Migration und Schlepperei. Beim Schutz der Außengrenze erwarte man sich eine klare Haltung der EU bei der Grenzschutz-Konferenz in Litauen am Freitag.

Was die Schüsse an der österreichischen Grenze anbelangt, hat Pintér eine klare Botschaft an den flüchtigen Verdächtigen, ein mutmaßlich 26-jähriger Moldawier. „Wir wissen genau um wen es sich handelt und wir werden ihn ergreifen. Es wird in aller Strenge und Härte gegen solche Täter vorgegangen“, erklärte der ungarische Minister in seiner Stellungnahme.