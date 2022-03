Von Sonntag auf Montag wurden 31.872 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 44.275. Derzeit sind 437.835 Menschen in Österreich aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 3.481,92. In den vergangenen 24 Stunden wurden 313.924 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 10,15 Prozent.

Zudem gibt es 23 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Bisher hat das Corona-Virus 15.432 Todesopfer in Österreich gefordert.

Derzeit befinden sich 3.077 Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Das sind 68 mehr als am Vortag. Davon werden 217 auf Intensivstationen betreut, hier gibt es ein Plus von 17 Patienten.