So werden die Corona-Regeln diese Woche verschärft

Ebenfalls ab dieser Woche neue Regeln gibt es in der Bundeshauptstadt Wien. Wie Bürgermeister Michael Ludwig am Donnerstag angekündigt hat, sollen die Besuchsregeln in den Wiener Spitälern sowie Pflegeheimen neu geregelt werden. Zur Erinnerung: Wien hat bereits schärfere Maßnahmen wie eingangs erwähnt: FFP2-Maskenpflicht in allen Innenräumen, 2-G in der Gastro und Nachtgastro.

Zusätzlich soll in Krankenanstalten nur noch ein Besucher pro Patient und pro Tag zugelassen werden. In Einrichtungen für ältere Menschen bzw. Pflegebedürftige sollen dies zwei Personen pro Tag sein. Neben dem Besucherlimit werde künftig in Spitälern auch wieder die 2G-Plus-Regelung zum Einsatz kommen. Das heißt, dass nur Geimpfte und Genesene Angehörige besuchen dürfen. Diese müssen außerdem einen negativen PCR-Test vorweisen. Auch in der Gastronomie und der Nachtgastronomie werde weiterhin die 2G-Regel gelten, betonte Ludwig. Im ganzen Handel bestehe weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht.

"Kommt nicht in Frage"

Den Vorstoß der Regierung, man wolle auch Infizierte in die Arbeit schicken wird Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker nicht mittragen: "Dort (Anmerkung: im Gesundheitsbereich) auch nur eine Sekunde lang daran zu denken, infizierte Mitarbeiter arbeiten zu lassen, kommt nicht infrage, in Wien nicht infrage und ehrlich gesagt, bin ich mir ganz sicher, es wird auch in ganz Österreich niemand dann ganz umsetzen. Die Haftungsfragen werden enorm."

"Dort (Anmerkung: im Gesundheitsbereich) auch nur eine Sekunde lang daran zu denken, infizierte Mitarbeiter arbeiten zu lassen, kommt nicht infrage, in Wien nicht infrage und ehrlich gesagt, bin ich mir ganz sicher, es wird auch in ganz Österreich niemand dann ganz umsetzen. Die Haftungsfragen werden enorm."