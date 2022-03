Korona-mjere će biti pooštrene ove sedmice

Također od ove sedmice postoje nova pravila u austrijskoj prijestolnici Beču. Kako je gradonačelnik Michael Ludwig najavio u četvrtak, pravila za posjete bečkim bolnicama i staračkim domovima će biti revidirana. Podsjetimo da Beč već ima strože mjere kao što je spomenuto na početku: FFP2 maska ​​u svim zatvorenim prostorima, 2-G u gastronomiji.



Osim toga, samo jedan posjetitelj po pacijentu i po danu bi trebao biti dozvoljen u bolnicama. U ustanovama za starije osobe ili one kojima je potrebna njega, to bi trebalo da budu dvije osobe dnevno. Osim ograničenja posjetitelja, tzv. "2G Plus" propis će se u budućnosti ponovo koristiti u bolnicama. To znači da samo oni koji su vakcinisani i koji su se oporavili smiju posjetiti rodbinu. Također moraju pokazati negativan PCR test. 2G pravilo će se i dalje primjenjivati ​​u gastronomiji i noćnom ugostiteljstvu, naglasio je Ludwig. FFP2 maske su i dalje obavezne u maloprodaji.

"Ne dolazi u obzir"

Bečki gradski vijećnik za zdravstvo Peter Hacker neće podržati vladin zahtjev da se i zaražene ljude šalje na posao: "Tamo (napomena: u zdravstvenom sektoru) ne dolazi u obzir čak ni na trenutak da se zaraženim uposlenicima puste da rade, u Beč ne dolazi u obzir i da budem iskren, sasvim sam siguran da ga niko u Austriji neće u potpunosti implementirati. Problemi odgovornosti će biti ogromni."



Inače, Hacker nije sam u svojim brigama. Iz Gecko-a kažu da nema konsenzusa o skraćivanju karantene - za razliku od ponovnog uvođenja obaveze nošenja maski u zatvorenom prostoru.

