Hacker lehnt Quarantäneverkürzung für Wien ab

"Kommt nicht infrage"

Die Ankündigungen zur Quarantäneverkürzung von Gesundheitsminister Rauch kommen deshalb in Wien - wenig überraschend - nicht gut an. Die Situation in Wien sei zwar schwierig - und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem befinden sich im Krankenstand - trotzdem stellt Hacker in Wien heute klar: "Dort (Anmerkung: im Gesundheitsbereich) auch nur eine Sekunde lang daran zu denken, infizierte Mitarbeiter arbeiten zu lassen, kommt nicht infrage, in Wien nicht infrage und ehrlich gesagt, bin ich mir ganz sicher, es wird auch in ganz Österreich niemand dann ganz umsetzen. Die Haftungsfragen werden enorm."

Mit seinen Bedenken ist Hacker im Übrigen nicht alleine. Auch in der Gecko soll beim Thema Quarantäneverkürzung keine Einigkeit herrschen - im Gegensatz zur Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen.