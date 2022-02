Von Samstag auf Sonntag wurden 30.914 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt knapp über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 29.815. Derzeit sind 306.438 Menschen in Österreich aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 2.344,70. In den vergangenen 24 Stunden wurden 469.550 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 6,50 Prozent.

Zudem gibt es 32 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 14.503 Todesopfer in Österreich gefordert. Wieder gestiegen ist unterdessen die Zahl der Covid-19-Patienten in den Spitälern. Dort mussten am Sonntag 2.263 Infizierte versorgt werden, um 31 mehr als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen wieder 188 Schwerkranke, um 3 mehr als am Samstag.