26.153 Neuinfektionen in Österreich

Impfstatus in Österreich

Seit 27. Dezember 2020 wird in Österreich geimpft. Insgesamt wurden mit 6. März 18.060.574 Impfdosen verabreicht. In den letzten sieben Tagen wurden 34.185 Impfdosen verabreicht, das sind 16,48 Prozent weniger, als in der Woche davor.

6.241.116 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (69,87% der Gesamtbevölkerung sowie 73,43% der impfbaren Bevölkerung). 6.803.599 Menschen haben zumindest eine Impfung bekommen (76,17% der Gesamtbevölkerung sowie 80,05% der impfbaren Bevölkerung).