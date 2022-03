Lokale in Wien starteten erfolgreich nach Corona-Pause

Die Wiener Clubs und Fortgeh-Lokale sind zufrieden mit dem am Samstag erfolgten Neustart nach der Corona-Zwangspause. "Die Rückmeldungen der Betreiber sind durch die Bank positiv, die Lokale waren voll. Hoffentlich kann das auch so bleiben", berichtete der Fachgruppenobmann Gastronomie in der Wiener Wirtschaftskammer, Peter Dobcak, am Montag.

"Das Besucherinteresse in den ersten beiden Nächten macht auch große Hoffnungen auf das Anknüpfen an alte Erfolge. Alle großen Clubs berichten von guter Stimmung und guten Umsätzen", zeigte sich Dobcak in einer Aussendung erfreut. Lediglich ein kleiner einstelliger Prozentsatz der Nachtgastro-Lokale habe bisher nicht geöffnet.

Schutzmaßnahmen

Die Gästekontrollen haben laut dem Kammervertreter funktioniert. Diese sind in Wien - das meist einen vorsichtigeren Weg in Sachen Schutzmaßnahmen geht - noch nötig, da für den Eintritt ein 2G-Nachweis vorgezeigt werden muss.

"Wir Unternehmer werden alles dafür tun, dass das Feiern sicher ist, uns an die Auflagen halten und die Kontrollen durchziehen - was wir erfolgreich geschafft haben. Denn wir wissen, zwei Nächte gleichen die Verluste noch nicht aus. Genauso wie zwei Schwalben noch keinen Sommer machen", sagte Dobcak. Laut Wirtschaftskammer setzten 4.300 Unternehmen mit rund 24.000 Beschäftigten in der Wiener Nachtwirtschaft vor der Pandemie jährlich eine Milliarde Euro um.