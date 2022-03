Wohnungspartys waren gestern: Discos haben wieder offen

Es ist das erste Wochenende, an dem die Herrengasse ihrem Ruf nach sehr langer Zeit wieder gerecht wird, denn in den letzten 20 Monaten war die Nachtgastronomie bis auf wenige Ausnahmen im Dauer-Lockdown. Jetzt sind so gut wie alle Regeln gefallen. Es darf wieder bis in die Morgenstunden gefeiert werden.

„Das Fortgehen hat uns schon sehr gefehlt. Wir waren sehr oft auf Wohnungspartys, aber das ist nicht das gleiche“, sagen Leonie und Theresa, denen die Vorfreude an ihren Gesichtern abzulesen ist – und das nicht nur aufgrund des Alkoholpegels.

Lange Schlangen

In der Herrengasse ist es laut. Vor den Lokalen stehen viele Menschen in Schlangen. In manchen muss man schon vor Mitternacht bangen, es überhaupt ins Lokal zu schaffen. „Wir sind voll und können aktuell keine weiteren Personen reinlassen“, sagt Roman Petek, Geschäftsführer des Lokals Zweiraum. Mit dem Öffnungswochenende ist er sehr zufrieden. „Es ist sensationell. Freitagnacht war es in etwa so wie vor der Pandemie. Heute ist noch einmal um einiges mehr los.“ Die Leute würden jetzt auch um eineinhalb, bis zwei Stunden früher kommen.