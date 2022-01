Omikron hat die Infektionszahlen in Österreich nach oben getrieben. Mehr als 176.000 Menschen haben sich in den vergangenen sieben Tagen hierzulande mit dem Coronavirus infiziert. Von Montag auf Dienstag wurden 24.946 Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 24.944. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 225.770.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 439.111 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 5,68 Prozent. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist auf 1.961,63 gestiegen.

Zudem gibt es 19 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 14.019 Todesopfer in Österreich gefordert.

Im Krankenhaus liegen derzeit 1.284 Personen und damit um 84 Patienten mehr als am Vortag. Gestern wurden schon 71 Personen neu im Spital aufgenommen. 189 Menschen werden auf Intensivstationen betreut, um zwei mehr als gestern.