1.868 Neuinfektionen in Österreich

Seit 26. Dezember gelten wieder verschärfte Ausgangsbeschränkungen, der Handel hat geschlossen. Im aktuellen Infektionsgeschehen wird sich das frühestens in einer Woche niederschlagen.

Die Zahl der Neuinfektionen verläuft seit Tagen auf kaum unveränderten Niveau. Von Montag auf Dienstag wurden abermals rund 1.800 Fälle vom Sozial- und Innenministerium gemeldet. Konkret gab es 1.868 registrierte positive Tests in den vergangenen 24 Stunden.

"Jetzt eine deutliche Verbesserung der Lage", sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag zur Infektionslage in den meisten europäischen Ländern. In Europa seien die Todeszahlen im Herbst angestiegen.



Die Zahl der Neuinfektionen gelte es weiter mit einem harten Lockdown zu drücken. Die 7-Tages-Inzidenz soll unter 100 liegen, aktuell liegt sie bei rund 147.

Der Reproduktionsfaktor soll unter 0,8 liegen.

Mehr dazu in Kürze