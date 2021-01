1.626 gemeldete Corona-Neuinfektionen in Österreich

Von Freitag auf Samstag wurden hierzulande 1.626 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 403.512 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (23. Jänner 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 7.389 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 380.248 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.848 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 323 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Eine Strategie gegen das Virus sind regelmäßige Testungen. Ab Montag gibt es in weiten Teilen Österreichs durchgängige Teststraßen. Der Handel reagiert indes auf die immense Masken-Nachfrage: