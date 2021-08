1.438 Neuinfektionen in Österreich

Gestern wurde mit 1.574 Neuinfektionen der höchste Wert seit Anfang Mai gemeldet. Außerdem mussten am Mittwoch erstmals seit elf Wochen wieder mehr als 400 Covid-19-Erkrankte in Spitälern behandelt werden

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Österreich 1.438 neue Corona-Infektionen registriert. Im Vergleich zur Vorwoche (1.226) sind das 212 Infektionen mehr und auch deutlich mehr als im Sieben-Tages-Schnitt (1.257).

In Österreichs Spitälern befinden sich aktuell 415 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung, das sind um zwei weniger als am Vortag. Innerhalb von zwei Wochen hat sich somit die Zahl der Erkrankten in den heimischen Spitälern verdoppelt. Am 12. August waren es insgesamt noch 203 Krankenhauspatienten, 51 von ihnen benötigten eine intensivmedizinische Versorgung.

95 Patienten liegen auf einer Intensivstation - das sind um neun mehr als noch tags zuvor. Mehr Intensivpatienten als derzeit gab es zuletzt Mitte Juni.

Zudem gibt es zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 10.772 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt um 10.772 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 98,94.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 70.839 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 2,03 Prozent.

Impfungen

Obwohl Experten bereits vom Beginn einer vierten Welle ausgehen, kommt die Impfkampagne in Österreich weiterhin nur langsam voran. 13.581 Impfungen sind am Mittwoch durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.464.437 Menschen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 61,2 Prozent der Bevölkerung. Exakt 5.152.919 und somit 57,7 Prozent der Österreicher sind unterdessen voll immunisiert.

Eine Vollimmunisierung, die laut Experten vor einem schweren Verlauf der Krankheit schützt, haben im Burgenland 65,8 Prozent der Bevölkerung erhalten, gefolgt von Niederösterreich (60,8 Prozent), der Steiermark (58,4 Prozent), Vorarlberg (57,4 Prozent), Tirol (56,4 Prozent), Wien (55,7 Prozent), Salzburg (54,3) und Kärnten (54,1 Prozent). Schlusslicht ist weiterhin Oberösterreich mit 53,2 Prozent an Vollimmunisierten.