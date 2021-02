1.433 Neuinfektionen in Österreich

Mit Montag wurde in Österreich der Lockdown gelockert. Zu früh, mahnten viele Virologen und Experten. Die Infektionszahlen seien dafür zu hoch, so das Argument. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hätte sich noch Zeit gelassen.

Von der heimischen Wirtschaft wurde der Schritt begrüßt. Das Fazit des heimischen Handels fällt nach der ersten offenen Woche zufrieden aus, wenngleich Gastronomie und Hotellerie als Frequenzbringer fehlen würden, hieß es.

Die Impfungen gehen "gut voran" - so bezeichnete es Gesundheitsminister Rudolf Anschober gestern, Freitag. "Am Wochenende sollten 150.000 Personen vollimmunisiert sein", meinte Anschober. Das Interesse an der Impfung sei "groß, die Stimmung hat sich gedreht".

Die Zahl der Neuinfektionen verharrt in Österreich seit Wochen auf hohem Niveau - und sie bleiben es auch am Wochenende.

Von gestern auf heute wurden in Österreich 1.433 neue Infektionen registriert, 25 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet.