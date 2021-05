1.026 Neuinfektionen in Österreich

Öffnung als Risiko

So begeistert die Regierung auch ist, aktuell sehen 68 Prozent der Österreicher die Öffnungen am 19. Mai als Risiko. Das geht aus einer Umfrage des Privatsenders ATV hervor. 500 ÖsterreicherInnen hat Meinungsforscher Peter Hajek gefragt: Wie schätzen Sie das Risiko für die Intensivstationen nach den Öffnungen am 19. Mai ein? 17 Prozent davon geben an, dass die Öffnung mit einem hohen Risiko für die Intensivstationen verbunden ist, 51 Prozent sehen ein mittleres Risiko. Nur 8 Prozent sehen keinerlei Risiko durch die Öffnungsschritte.

Kritisch wird die Öffnung vor allem von SPÖ Wähler gesehen, 83 Prozent sehen ein mittleres beziehungsweise hohes Risiko für die Intensivstationen. Weniger kritisch stehen FPÖ Wähler der Öffnung am 19. Mai gegenüber: 36 Prozent sehen ein geringes, 28 Prozent kein Risiko für die Intensivmedizin.

Peter Hajek: "Die Frage ist schlussendlich: Ist das Risiko managebar? Überzeugt davon dürften FPÖ-Wähler sein, denn 64 Prozent sehen nur ein geringes bzw. kein Risiko. Am Ende des Tages ist es ein Spiel gegen die Zeit."