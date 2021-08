100 Jahre Burgenland: Alfons Haider entschuldigt sich bei Orchestermusikern

Wie berichtet, ist es am Samstag auf Burg Schlaining zu einer öffentlichen Auseinandersetzung zwischen dem Musiker Alexander Köck (Cari Cari) und Haider, der die Veranstaltung moderiert hat, gekommen. Köck beklagte während seines Auftritts vor den Honoratioren des Landes, der via ORF-Livestream übertragen wurde, dass die Orchestermusiker des Abends nur 30 Euro Gage bekämen. Haider, der auch Generalintendant der burgenländischen Musiktheater ist, stellte das zunächst in Abrede und erklärte wenig später, die Musiker des Haydnkonservatoriums und der Expositur der Musik-Uni-Graz befänden sich noch in Ausbildung. Wie dem KURIER wenig später zugetragen wurde, sollen die Musiker 120 Euro erhalten haben, mit denen aber auch mehrtägige Proben abgegolten wurden.

Die Auseinandersetzung sorgte bundesweit für Aufsehen, LH Hans Peter Doskozil erklärte noch am Samstagabend, er werde sich des Themas annehmen.

Haider erklärte nun via Facebook, er sei "bereits in persönlichem Kontakt mit diesen beiden Schuleinrichtungen, und es wird am Anfang des nächsten Schuljahres Treffen mit mir und den betroffenen StudentInnen und SchülerInnen geben, um dieses Ereignis aufzuarbeiten".

Er kenne das Problem ungleicher Entlohnung, habe jedoch immer versucht, im Rahmen der Möglichkeiten ausgleichend zu handeln.